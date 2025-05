Η Ferrari τα έκανε όλα τέλεια στη διαδικασία της Hyperpole για τις 6 Ώρες του Σπα και συνέχισε το σερί της στη σεζόν του 2025.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες του Σπα μας επεφύλασσαν ορισμένες εκπλήξεις όχι όμως στην κορυφή της κατάταξης. Ο τρίτος αγώνας του WEC στο 2025 είχε για πρωταγωνίστρια τη Ferrari και την ταχύτατη 499P.

Στη διαδικασία της Hyperpole o Αντόνιο Φουόκο με τη #50 Ferrari 499PP έγραψε το 1:59,617 και κατέκτησε την pole position στο Σπα. Ο χρόνος αυτός είναι το νέο ρεκόρ πίστας για τα πρωτότυπα αγωνιστικά Hypercars του WEC, το οποίο «έσπασε» μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Ferrari κυριάρχησε για ακόμα μία φορά στις κατατακτήριες δοκιμές, με τη #83 Ferrari 499P να παίρνει τη 2η θέση, ενώ η #51 499P κατέκτησε την 3η θέση στη Hyperpole. H Peugeot κατάφερε να φτάσει πιο κοντά από κάθε άλλο στην ιταλική ομάδα, με το #94 9Χ8 να παίρνει την 4η θέση, ενώ την τρίτη σειρά της εκκίνησης συνθέτουν τα #12 Cadillac και #36 Alpine.

Κάκιστες ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές για την Toyota, με την ιαπωνική ομάδα να μην μπορεί κάτι καλύτερο από τις θέσεις 15 και 16.

Στην LMGT3 την pole position κατέκτησε η Lexus με το #78 RCF. O Φιν Γκέρσιτς σημείωσε το 2:17,732 στη διαδικασία της Hyperpole και εξασφάλισε την πρώτη pole για την ιαπωνική μάρκα στο WEC. Στη 2η θέση ήταν η #10 Aston Martin GT3, με τον Εντουάρντο Μπαρικέλο να είναι μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης εξασφάλισαν τα δύο Ford Mustang GT3, με το #77 να είναι μπροστά από το #88. O Βαλεντίνο Ρόσι με τη #46 BMW M4 GT3 δεν είχε καλές κατατακτήριες δοκιμές και πλασαρίστηκε στην 9η θέση.

