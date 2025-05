«Το μονοθέσιο της McLaren είναι πολύ γρήγορο αλλά δύστροπο στο όριο», δήλωσε ο επικεφαλής της βαθμολογίας της Formula 1.

Με 4 νίκες σε 6 Grand Prix και προβάδισμα 16 βαθμών έναντι του δεύτερου, ο Όσκαρ Πιάστρι φαντάζει δικαιολογημένα ως το πρώτο φαβορί για τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Μιλώντας στην εκπομπή Wide World of Sports του Nine Network της Αυστραλίας, ο 24χρονος οδηγός της McLaren σχολίασε το ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος πρωταθλητής F1 από τη χώρα, μετά τον Άλαν Τζόουνς το 1980. «Όσο και αν ακούγεται κλισέ, εστιάζω πάντα στον επόμενο αγώνα. Έχουμε διανύσει μόλις το ένα τέταρτο της σεζόν. Μόλις θα πλησιάζουμε το τέλος της χρονιάς θα δούμε τότε ποια θα είναι η εικόνα. Προς το παρόν απολαμβάνω την επιτυχία και το μομέντουμ που έχουμε τόσο όσο ως ομάδα όσο και εγώ προσωπικά».

The boys bringing our Miami trophies to base 🏆#McLaren pic.twitter.com/n8N6sHq5RU