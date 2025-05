Ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και επισκέπτεται το θρυλικό Σπα του Βελγίου για έναν αγώνα διάρκειας έξι ωρών.

Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, το WEC ετοιμάζεται για το τρίτο αγώνα του στο 2025 με τις 6 Ώρες του Σπα το τριήμερο 8-10 Μαΐου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδεία σε μία θρυλική πίστα και αναμένεται να προσφέρει δράση, μάχες και συγκινήσεις.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο αγώνας πραγματοποιείται Σάββατο και πρόκειται για την τελευταία «πρόβα» των ομάδων και των οδηγών πριν τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Γνωρίστε την πίστα του Σπα

Η διαδρομή έχει μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. H φύση της πίστας είναι τέτοια που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, ενώ η κίνηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 18 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός.

Νικήτρια ομάδα του 2024 στο Σπα ήταν η Jota Sport με Porsche. Φέτος η βρετανική ομάδα έχει εργοστασιακό στάτους και τρέχει το αγωνιστικό πρόγραμμα της Cadillac.

Θα κάνει η Ferrari το 3/3;

Η Ferrari έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα του WEC έχοντας κερδίσει σε Κατάρ και Ίμολα. Το Σπα θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό σερί για να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία. Οι αντίπαλοί της πάντως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν κι άλλο έδαφος και το τριήμερο αναμένεται συγκλονιστικό.

Στη βαθμολογία το πλήρωμα της #51 Ferrari, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι έχουν 11 βαθμούς διαφορά από τη 2η θέση, την οποία έχει το πλήρωμα της #83 Ferrari. Στους κατασκευαστές η ιταλική ομάδα προηγείται με 92 βαθμούς, ενώ η 2η BMW έχει 63 και η 3η Toyota έχει 53 βαθμούς.

Η μετάδοση του αγώνα

Οι 6 Ώρες του Σπα θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ωρών Σπα σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 9 Μαΐου

12:30-14:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:30-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 10 Μαΐου

12:00-13:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:40-16:15 – Κατατακτήριες Δοκιμές GT3

16:25-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές Hypercar

Σάββατο 11 Μαΐου

15:00-21:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: FIA WEC/X