Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της αμερικανικής πίστας για το έκτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μαϊάμι. Ο έκτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο σιρκουί πόλης του Μαϊάμι θα έχει διάρκεια 57 γύρους.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε την τρίτη του φετινή pole position. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος θέλει να επιτεθεί και να πάρει την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή.

"Unbelievable" 🤯 Max takes his 43rd pole in F1. His first as a father 💪👑 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/kET3O14WdY

Τρίτος θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG F1, o οποίος ψάχνει το πρώτο βάθρο στην καριέρα του, μόλις στον έκτο του αγώνα. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο, μιας και δίπλα του θα βρίσκεται ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι. Στην 5η θέση της εκκίνησης θα παραταχθεί ο Τζορτζ Ράσελ και δίπλα του θα έχει τον πρώτο οδηγό της Williams, Κάρλος Σάινθ.

Ο Άλεξ Άλμπον ηγείται της τέταρτης σειράς και δίπλα του θα έχει τον ιδιαίτερα προβληματισμένο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Έστεμπαν Οκόν της Haas πήρε μία εντυπωσιακή 9η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές και δίπλα του θα έχει τον Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull Racing.

Pushing to the limit! 😮‍💨



Take a look at all the key highlights from qualifying in Miami ▶️#F1 #MiamiGP