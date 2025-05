Η βροχή είχε το πρώτο «θύμα» προτού καν αρχίσει ο αγώνας του Σαββάτου.

Η δυνατή βροχή στο Μαϊάμι επηρέασε τον Αγώνας Σπριντ, καθώς ένας από τους πρωταγωνιστές του είχε έξοδο και έπεσε στον τοίχο καθοδόν για την εκκίνηση. Ο οδηγός που είχε το ατύχημα ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

O Μονεγάσκος οποίος βγήκε από το γκαράζ της Scuderia με ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά στο μονοθέσιό του για να πάρει μια εικόνα για την κατάσταση της πίστας, καθώς πήγαινε να πάρει τη θέση του στο grid. Το νερό όμως ήταν πάρα πολύ στην επιφάνεια του δρόμου και η υδρολίσθηση τον έκανε να χάσει τον έλεγχο και να χτυπήσει με αρκετή δύναμη στην τσιμεντένια μπαριέρα, προκαλώντας ζημιά στον δεξί μέρος της SF-25.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq