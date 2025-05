Σε ηλικία 18 ετών και 8 μηνών ο Ιταλός της Mercedes έγινε ο νεότερος οδηγός στην Formula 1 που κατακτά pole position.

Την έκπληξη έκανε η Mercedes-AMG F1 και ο Κίμι Αντονέλι στις κατατακτήριες Σπριντ του Grand Prix Μαϊάμι. Ο Iταλός έγινε σε ηλικία 18 ετών και 8 μηνών ο πιο νέος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που κατακτά pole position είτε σε αγώνα είτε σε Σπριντ.

YESSS KIMI, WHAT A LAP!!! 👏👏 SPRINT POLE IN MIAMI 🙌 pic.twitter.com/knDg8kppnm May 2, 2025

Ο διάδοχος του Χάμιλτον στην Mercedes έδειξε εκπληκτική ταχύτητα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας στο Μαϊάμι με χρόνο 1:26.482. Πίσω του βρέθηκαν τα θεωρητικά φαβορί για την pole και πρωτοπόροι της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren.

Ο ωριαίος Αγώνας Σπριντ θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), με τους 8 πρώτους οδηγούς να βαθμολογούνται (από 8 έως 1 βαθμό).

SQ1

Στην πρώτη προσπάθεια των οδηγών, ταχύτερος ήταν ο Αντονέλι με 1:27.858, μπροστά από τους Νόρις, Φερστάπεν, Πιάστρι.

Στη δεύτερη απόπειρα υπήρξε τόση «κίνηση» στην πίστα, που αρκετοί οδηγοί δεν πρόλαβαν καν να κάνουν χρονομετρημένη προσπάθεια. O Τζακ Ντούχαν ήταν έξαλλος με την ομάδα του, κάτι που ακούστηκε καθαρά στον ασύρματο.

Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Ράσελ με 1:27.688 και στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν λοιπόν οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG F1.

Οι πέντε που δεν συνέχισαν ήταν οι Στρολ (Aston Martin), Ντούχαν (Alpine), Τσουνόντα (Red Bull), Μπορτολέτο (Sauber) και Μπέρμαν (Haas).

SQ2

Στη δεύτερη περίοδο, πάλι με μέση γόμα ελαστικών και με 10 λεπτά στη διάθεσή τους, οι οδηγοί προσπάθησαν να κάνουν έναν «καθαρό» γύρο. Ταχύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις με 1:27.109, μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι.

Οι πέντε που αποκλείστηκαν από το SQ3 ήταν οι Χούλκενμπεργκ (Sauber), Οκόν (Haas), Γκασλί (Alpine), Λόσον (Racing Bulls) και Σάινθ (Williams). Ο χρόνςο του Ισπανού ακυρώθηκε, καθώς το μονοθέσιό του βγήκε εκτός ορίων της πίστας.

SQ3

Με μαλακή γόμα ελαστικών αλλά μόλις 8 λεπτά στη διάθεσή τους, οι 10 οδηγοί έπρεπε να βρουν άμεσα έναν καλό γύρο.

O Ράσελ ήταν ο πρώτος που «έπεσε» κάτω από το 1:27, κάνοντας χρόνο 1:26.791. Ο Φερστάπεν απάντησε με 1:26.737, όμως ο Κίμι Αντονέλι είπε την... τελευταία κουβέντα με 1:26.482, εξασφαλίζοντας την πρώτη του pole. Το μόνο που κατάφεραν οι Πιάστρι και Νόρις ήταν να βρεθούν στο 2-3 (μισό με ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Ιταλό), με τους Λεκλέρ - Χάμιλτον να περιορίζονται στο 6-7 (πίσω από τον 5ο Ράσελ).

Photo Credits: Mercedes-AMG F1