Σαν Σήμερα: Ο αγώνας που ο Χάμιλτον πήρε εκδίκηση (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ένα χρόνο μετά την τραγική του εγκατάλειψη στην αμμοπαγίδα της πίστας της Σανγκάης, ο Λιούις Χάμιλτον επέστρεψε στην Κίνα και πήρε μία κομβικής σημασίας νίκη για το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2008. Επιπλέον, πριν από 67 χρόνια πραγματοποιήθηκε το μοναδικό Grand Prix σε μία χώρα της Αφρικής. Στο MotoGP επισκεπτόμαστε τις πίστες της Αυστραλίας και της Μαλαισίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1958, πραγματοποιήθηκε το μοναδικό Grand Prix του Μαρόκο για την F1. Νικητής του αγώνα ήταν ο αείμνηστος Σερ Στέρλινγκ Μος με την ομάδα της Vanwall. Η νίκη αυτή ωστόσο επισκιάστηκε από ένα τραγικό γεγονός για την ομάδα. Ο teammate του Μος, Στούαρτ Λιούις-Έβανς, ενεπλάκη σε μια πολύ άσχημη σύγκρουση, αποκόμισε σοβαρά εγκαύματα, στα οποία δυστυχώς υπέκυψε μετά από έξι μέρες.

Σαν σήμερα το 1978, γεννήθηκε ο Ενρίκε Μπερνόλντι. Αγωνίστηκε στη Formula 1 με την Arrows το 2001 και το 2002. Στα 28 Grand Prix που έλαβε μέρος είχε ως καλύτερο αποτέλεσμα μια 8η θέση στο GP Γερμανίας στην πρώτη του σεζόν.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο Χέικι Κοβαλάινεν. Ο Φινλανδός βγήκε δεύτερος στο GP2 (τωρινή Formula 2) το 2005 και έκανε το ντεμπούτο στην F1 δύο χρόνια αργότερα. Έως το 2013 αγωνίστηκε σε 111 Grand Prix, με τις ομάδες των Renault, McLaren, Team Lotus, Caterham και Lotus F1. Κέρδισε μόλις μία φορά, στην Ουγγαρία το 2008, με τη McLaren. Μετά από μια σεζόν ως δοκιμαστής στο DTM, ο Κοβαλάινεν αγωνίστηκε στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του Super GT. Μάλιστα, το 2016 κατέκτησε τον τίτλο με την ομάδα SARD, οδηγώντας ένα Lexus RCF μαζί με τον Κοχέι Χιράτε. Τα τελευταία χρόνια, κάνει μία νέα καριέρα, στα ράλλυ.

Σαν σήμερα το 1985, ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε το Grand Prix Νοτίου Αφρικής με την ομάδα της Williams - ήταν η δεύτερη νίκη της καριέρας του. Άφησε πίσω του τον Κέκε Ρόσμπεργκ, ενώ ο πρωταθλητής Αλέν Προστ τερμάτισε τρίτος με την McLaren. Ο αγώνας αυτός ήταν και ο τελευταίος στην ιστορία της F1 που πραγματοποιήθηκε Σάββατο.

Σαν σήμερα το 2008, ο Λιούις Χάμιλτον είχε την πρώτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Grand Prix Κίνας, όμως δεν το κατάφερε. Ωστόσο, ο Βρετανός της McLaren κυριάρχησε στον αγώνα κερδίζοντας με άνεση μπροστά από τις Ferrari των Φελίπε Μάσα και Κίμι Ράικονεν. Μάλιστα η Scuderia έδωσε εντολή στους οδηγούς της να αλλάξουν θέση ώστε να περιορίσει τις απώλειες στη βαθμολογία. Με έναν αγώνα να απομένει, στη Βραζιλία, ο Χάμιλτον είχε 7 βαθμούς διαφορά από τον Μάσα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, ο Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε ακόμη μία νίκη στη σεζόν, καθώς τερμάτισε 1ος στο Grand Prix Μαλαισίας. Δεύτερος ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα της Honda ο οποίος δεν απείλησε τον «Γιατρό» ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Σαν σήμερα το 2014, ο Βαλεντίνο Ρόσι κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας στη 250η συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. O Ιταλός άφησε κατά 10 δευτερόλεπτα πίσω του τον Χόρχε Λορένθο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μπράντλεϊ Σμιθ στο 1-2-3 της Yamaha.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ