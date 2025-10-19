Μία αποστολή έχει ακόμη στον αγώνα της Formula 1 στο Τέξας ο Ολλανδός της Red Bull Racing, η οποία περιλαμβάνει ακόμα μία πρωτιά.

Ασταμάτητος μοιάζει ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό της Red Bull Racing να παίρνει και την pole position στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ολλανδός ήταν καταιγιστικός και έφτασε στην 47η pole καριέρας.

Αύριο θα πρέπει να επαναλάβει αυτό που έκανε στον Αγώνα Σπριντ ώστε να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών.

Max Verstappen finds just under FOUR TENTHS over Lando Norris! 😮



The Red Bull is on provisional pole after the first Q3 runs 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/1RTU2XGXxi — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Μονοθέσιο σε… ράγες

Μετά το πέρας του Q3, o Φερστάπεν μίλησε για το πώς έφτασε σε μία ακόμη pole position στο 2025: «Το μονοθέσιο ήταν πανίσχυρο σήμερα σε κάθε περίοδο δοκιμών. Μερικές φορές τα πράγματα είναι όμως δύσκολα. Επιπλέον έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Ο άνεμος στον πρώτο τομέα έκανε πολύ απαιτητικά τα πράγματα. Ήταν καλός ο πρώτος μου γύρος. Δεν πρόλαβα να κάνω τον τελευταίο μου γύρο, όμως δεν τον χρειαστήκαμε εν τέλει. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα».

Όσο για το πώς άλλαξε η κατάσταση της πίστας από την Παρασκευή στο Σάββατο, ο Ολλανδός είπε: «Ήταν δύσκολα τα πράγματα με τον άνεμο. Η ένταση σήμερα ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι την Παρασκευή. Ήταν τέτοια η φορά του ανέμου που χάναμε κάθετη δύναμη και το μονοθέσιο γλιστρούσε περισσότερο, ειδικά σε σχέση με χθες. Φυσικά σε κάποιες στροφές μας βοήθησε όμως δεν μπορείς να πιέσεις σε άλλες όπως θα ήθελες στον πρώτο τομέα».

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs October 18, 2025

