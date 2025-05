O οδηγός της Scuderia Ferrari δεν τρέφει αυταπάτες για τον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, στον οποίο θα εκκινήσει από την 7η θέση.

Μακριά από το χρόνο που χάρισε την pole position στον Κίμι Αντονέλι στις κατατακτήριες του Σπριντ έμειναν οι οδηγοί της Ferrari στο Μαϊάμι. Η SF-25 υπολείπεται σε ταχύτητα κάτι που αναγνωρίζει ο Λούις Χάμιλτον. «Οι κατατακτήριες ήταν καλύτερες για εμάς από τις ελεύθερες δοκιμές, Το μονοθέσιο είχε καλύτερη συμπεριφορά. Μας λείπει απλά η ταχύτητα, όμως δουλεύουμε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο επτάκις πρωταθλητής στο F1 TV.

Ο 40χρονος Βρετανός δεν πιστεύει ότι μέχρι το Σπριντ (Σάββατο 7μμ, ώρα Ελλάδας), μπορεί να βελτιωθεί αισθητά. «Όχι, όλα τα μονοθέσια μπροστά μας είναι πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω».

Ο Χάμιλτον ρωτήθηκε πώς μπορεί η Ferrari να βελτιωθεί ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών που ακολουθούν απόψε στις 11. «Πάντα υπάρχουν ιδέες. Όσο για το αν θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι... παίρνεις μαθήματα. Αλλαγές στο στήσιμο, τη συμπεριφορά του μονοθεσίου. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να βελτιωθούμε σε ταχύτητα μέσα στο Σαββατοκύριακο».

