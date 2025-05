Σε μία προσπάθεια να αποφευχθούν οι αγώνες με μόλις μία αλλαγή ελαστικών στη Formula 1, η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού προχωρά σε δραστικές αλλαγές στους κανονισμούς.

Οι πρώτοι αγώνες της Formula 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2025 δημιούργησαν έντονες ανησυχίες για την ποιότητα των Grand Prix. Ο ακάθαρτος αέρας έκανε δύσκολα τα προσπεράσματα, όμως υπήρχε ένας ακόμη τομέας που έκανε τους αγώνες προβλέψιμους.

Αυτός δεν είναι άλλος από τη μία αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια των Grand Prix. Παρά τις προσπάθειες της Pirelli, έχουμε δει μέχρι τώρα τις ομάδες να επιλέγουν στρατηγικές ενός pit-stop. Εάν εξαιρέσουμε το GP Αυστραλίας, στο οποίο έβρεξε, στους άλλους πέντε που έχουν πραγματοποιηθεί, μόνο στον έναν (σ.σ. Μπαχρέιν), είδαμε δύο στάσεις στα pits.

It turns out that tyres can be used as seats during pit stops 😅#F1 #AusGP pic.twitter.com/RsNjyrrBjC