Η δεύτερη ομάδα της Red Bull στη Formula 1 θα εμφανιστεί στον αγώνα του Μαϊάμι με έναν πολύ διαφορετικό χρωματισμό από αυτόν που την έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.

Ο πρώτος αγώνας επί αμερικανικού εδάφους στο 2025 φαίνεται πως είναι αφορμή για να αλλάξουν οι ομάδες της Formula 1 την εμφάνιση των μονοθεσίων τους. Η Scuderia Ferrari κέντρισε τα βλέμματα των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τις αλλαγές που έκανε στην SF-25 για το Grand Prix Μαϊάμι. Δεν ήταν η μόνη όμως.

Η VCARB02 που θα οδηγήσουν οι Λίαμ Λόσον και Ίσακ Xατζάρ άλλαξε χρωματισμό και «ντύθηκε» στα ροζ για τον αγώνα που θα γίνει στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο λόγος που άλλαξε χρώματα το μονοθέσιο της Racing Bulls είναι για να προωθήσει τη νέα γεύση ενεργειακού ποτού της Red Bull με ροδάκινο, το οποίο λανσαρίστηκε πρόσφατα στη χώρα της Βόρειας Αμερικής.

