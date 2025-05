Νέος χρωματισμός για την SF-25 στο προσεχές Grand Prix του Μαϊάμι, για να εορταστεί ο ένας χρόνος συνεργασίας με την HP.

Εδώ και ένα χρόνο η HP είναι ο χορηγός τίτλου στην ομάδα Formula 1 της Ferrari. Τα... γενέθλια συνεργασίας των δύο πλευρών γιορτάστηκαν στο Μαϊάμι, πριν το Grand Prix.

Σε ειδική εκδήλωση αποκαλύφθηκαν τα χρώματα της SF-25 για τον προσεχή αγώνα, με το λευκό και το μπλε να εμφανίζονται στο κάλυμμα του κινητήρα αλλά και στην εμπρός και την πίσω αεροτομή του μονοθεσίου.

Δείτε τους Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να τραβούν το σεντόνι και να αποκαλύπτουν την SF-25. Τι λέτε, σας αρέσει;

A new look for Miami! 🔵⚪️ pic.twitter.com/K1KCwaRrw2