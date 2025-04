Ο CEO της Formula 1 προειδοποιεί πως πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του σπορ ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Το 2026 ξεκινάει μία νέα εποχή για τη Formula 1. Οι τεχνικοί κανονισμοί αλλάζουν σημαντικά τόσο στον τομέα της αεροδυναμικής, όσο και σε αυτόν των κινητήρων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του σπορ, οι οποίες θα δημιουργήσουν μία νέα κατάσταση στους αγώνες.

Κάθε δομική αλλαγή ακολουθεί σκεπτικισμός και αμφιβολίες σχετικά με το αν μπορούν να πετύχουν. Η Formula 1 δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και θέλει να προβεί σε λύσεις οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο για το σπορ.

