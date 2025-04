O 24χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota συνέχισε και το Σάββατο την... ξέφρενη πορεία του στις ασφάλτινες ειδικές διαδρομές.

Με... σπασμένα φρένα κινήθηκε και το Σάββατο ο Κάλε Ροβάνπερα στο Ράλλυ Κανάρια Νήσων, που αποτελεί τον τέταρτο γύρο του φετινού WRC. Ο 24χρονος Φινλανδός της Toyota Gazoo Racing, πρωταθλητής τη διετία 2022-2023, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις 6 από τις 7 ειδικές διαδρομές της ημέρας με το εργοστασιακό GR Yaris Rally1.

Ο Ροβάνπερα έχασε μόνο την υπερειδική μήκους 1,8 χλμ. που διεξήχθη μέσα στο γήπεδο μπάσκετ της Γκραν Κανάρια, όπου τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς. «Ήταν εξαιρετικό που υπήρχαν τόσο πολλοί θεατές στο γήπεδο. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Στην υπερειδική ήταν επικίνδυνο να κάνεις κάποιο λάθος, όμως ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τον αγώνα την Κυριακή», δήλωσε ο Φινλανδός.

O Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) είναι 2ος γενικής (+45,2 δλ), ο Έβανς 3ος (+1:08.1) και ο Τακαμότο Κατσούτα (επίσης με Toyota) 4ος (+1:43.9).

Άτυχος της ημέρας ήταν ο Σάμι Παγιάρι (Toyota), ο οποίος έπεσε στις μπαριέρες στη 12η ειδική διαδρομή και ενώ ήταν στην 4η θέση της γενικής κατάταξης.

🚨 Pajari out 🚨 He hit a wooden barrier 20.2km into SS12 and has taken heavy damage to the front right. Crew OK ✅ #WRC | #RallyIslasCanarias 🇮🇨 pic.twitter.com/Q9qMEOiaf7

Η Hyundai Motorsport δοκίμασε το Σάββατο κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις της ανάρτησης των i20 N Rally1, ακόμα και αλλαγή στην κατανομή του βάρους, όμως οι Αντριάν Φουρμό, Τιερί Νεβίλ και Οτ Τάνακ δεν έχουν καταφέρει κάτι καλύτερο από την 5η, 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

