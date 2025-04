O Φινλανδός κέρδισε και τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής, η Toyota έχει καταλάβει τις πρώτες πέντε θέσεις της γενικής κατάταξης!

Σε μονόλογο της Toyota εξελίσσεται το Ράλλυ Κανάριων Νήσων, τέταρτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο Κάλε Ροβάνπερα σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής και φυσιολογικά απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής.

A Canarian clean sweep for Kalle on day one 🧹🚀 #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyIslasCanarias 🇮🇨 pic.twitter.com/2jo1bdGvRX