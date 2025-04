Ο Λάντο Νόρις δηλώνει ότι το μονοθέσιο RB21 της Red Bull είναι «πολύ καλό», απορρίπτοντας τη θεωρία ότι μόνο ο Μαξ Φερστάπεν λόγω των ικανοτήτων του κρατά την αυστριακή ομάδα ανταγωνιστική στη Formula 1.

Η McLaren Racing έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν της Formula 1 με έναν εξαιρετικό τρόπο. Η βρετανική ομάδα έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα πέντε πρώτα Grand Prix, ωστόσο το πλεονέκτημά της είναι μικρό και σε πολλές περιπτώσεις εύθραυστο.

Στο πρόσφατο GP Σαουδικής Αραβίας, ο Όσκαρ Πιάστρι μπορεί να πήρε τη νίκη, όμως ο Μαξ Φερστάπεν είχε κατά μέσο όρο καλύτερο ρυθμό στους 50 γύρους.

Ο Λάντο Νόρις από το χειμώνα επισημαίνει πως βασικός του αντίπαλος για το πρωτάθλημα θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Βρετανός μιλώντας στο περιοδικό Autosport ξεκαθάρισε πως η αυστριακή ομάδα δεν έχει υπέρ της μόνο την ταχύτητα του Ολλανδού, αλλά και ένα πάρα πολύ καλό μονοθέσιο.

«Είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο στη Μελβούρνη, αλλά ο Μαξ ήταν συνεχώς πίσω μου. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι είναι ένας εξαιρετικός οδηγός σε αυτές τις συνθήκες – το αυτοκίνητό τους είναι ακόμα πολύ καλό», ανέφερε ο Βρετανός οδηγός.

