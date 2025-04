Σαν Σήμερα: Ο Πιρονί έκανε ένα προσπέρασμα που δεν έπρεπε να συμβεί (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Το σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποτελείται αποκλειστικά από γεγονότα στον κόσμο της Formula 1. Με αγώνες που ίσως έπρεπε να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και γενέθλια αγαπημένων οδηγών.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/4, στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο Φελίπε Μάσα. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Formula 1 στο διάστημα 2002-2017 και έτρεξε σε 269 Grand Prix με τις ομάδες των Sauber, Ferrari και Williams, κερδίζοντας 11 φορές. Ο Βραζιλιάνος έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για τον αποκαρδιωτικό τρόπο που στερήθηκε το πρωτάθλημα του 2008, όταν ο Λιούις Χάμιλτον προσπέρασε τον Τίμο Γκλοκ στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου στο GP Βραζιλίας. Επίσης, το 2009 τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα ελατήριο, στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας. Επέστρεψε στη δράση την επόμενη χρονιά αλλά δεν βρέθηκε ποτέ ξανά τόσο κοντά στον τίτλο. Μετά τη Formula 1, ο Μάσα έγινε επικεφαλής της Επιτροπής αγώνων καρτ στην FIA και αγωνίστηκε στη Formula E για δύο σεζόν. Σήμερα, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα stock αυτοκινήτων της πατρίδας του.

When Felipe Massa clinched his maiden #F1 win at Istanbul 2006- the first of 3 consecutive wins in Turkey #KingofIstanbul pic.twitter.com/snm45IBln1

Σαν σήμερα το 1982, ο Ντιντιέ Πιρονί αγνόησε τα team orders της Scuderia Ferrari και προσπέρασε τον ομόσταυλό του, Ζιλ Βιλνέβ, κατακτώντας τη νίκη στο GP Αγίου Μαρίνου. Μόλις 14 μονοθέσια πήραν εκκίνηση, καθώς οι περισσότερες ομάδες της FOCA έκαναν μποϋκοτάζ για την μεροληπτική στάση της FISA απέναντι σε ένα αμφιλεγόμενο πλεονέκτημα που βρήκαν πολλές ομάδες της στην ψύξη του συστήματος φρένων. Ωστόσο, ο αγώνας αποδείχθηκε αξιομνημόνευτος για όσους παρευρέθησαν στις εξέδρες. Η Renault εκκίνησε από την πρώτη σειρά εκκίνησης, με τον Ρενέ Αρνού να δίνει δυναμική μάχη με τις δύο Ferrari πριν τελικά εγκαταλείψει. Το βάθρο ολοκλήρωσε ο Μικέλε Αλμπορέτο της Tyrrell, η οποία επέλεξε να τρέξει στον αγώνα ώστε να διεκπεραιώσει τη συμφωνία της με έναν νέο ιταλικό χορηγό.

Σαν σήμερα το 1990, γεννήθηκε ο Ζαν-Ερίκ Βερν. Όντας μέλος της Ακαδημίας Οδηγών της Red Bull, ο Γάλλος προβιβάστηκε στη Formula 1 και την Toro Rosso το 2012, μαζί με τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Παρόλο που οι επιδόσεις του ήταν καλές, η Red Bull Racing επέλεξε τον Αυστραλό και, μετέπειτα, τον Ντανιίλ Κβιάτ για τη βασική της ομάδα. Επομένως, ο Βερν άφησε τη Formula 1 στο τέλος του 2014 και δεν επέστρεψε. Ωστόσο, εδώ και χρόνια πλέον αποτελεί μια σταθερή παρουσία στη Formula E, μετρώντας μάλιστα δύο συνεχόμενους τίτλους. Παράλληλα, συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στους αγώνες αντοχής και από το 2022 είναι εργοστασιακός οδηγός της Peugeot στο WEC.

Jean-Éric Vergne holds off teammate Andre Lotterer and Lucas Di Grassi to win the Paris #ePrix and add on to his championship lead. pic.twitter.com/GrAkzUL83X