Η βρετανική ομάδα θέλει να εξασφαλίσει για τρίτη φορά τις υπηρεσίες του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Η σχέση του Φερνάντο Αλόνσο με τη McLaren Racing δεν έχει οδηγήσει ποτέ σε επιτυχίες. Είτε μιλάμε για τις δύο θητείες του ισπανού πρωταθλητή στη Formula 1, είτε για τις δύο προσπάθειες να κατακτήσουν μαζί τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Η συνεργασία των δύο πλευρών φαίνεται πως είναι κατά μία έννοια καταραμένη. Όμως η σχέση του Ισπανού με την πρώην ομάδα του και ειδικά τον CEO της, Ζακ Μπράουν είναι εξαιρετική.

Here’s Mclaren driver Fernando Alonso showing immaculate car control at speeds of over 300 km/h pic.twitter.com/TpNeG14sip

Ο Φερνάντο Αλόνσο μπορεί να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Aston Martin στη Formula 1 και να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, ωστόσο φαίνεται πως βρίσκεται στα ραντάρ άλλων ομάδων. Συγκεκριμένα η McLaren ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ισπανού δύο φορές πρωταθλητή, όχι όμως για την F1, αλλά για το WEC.

Από το 2027 η McLaren θα εισέλθει στην κατηγορία Hypercar του WEC με ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο και θέλει στις τάξεις της έναν οδηγό με την εμπειρία του Αλόνσο. Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, δήλωσε πως θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Ισπανό.

«Ο Φερνάντο είναι ένας από τους καλύτερους που γνωρίζω και το ξέρω γιατί ήδη έχει συνεργαστεί ξανά με εμάς. Είναι ένας τρομερός αθλητής. Στη Formula 1 η καριέρα του θα τελειώσει σύντομα και έχουμε ήδη ανακοινώσει πως θα επιστρέψουμε στο Λε Μαν. Είναι ένας αγώνας που έχει ήδη κερδίσει και θέλω να τον ξαναδώ πίσω από το τιμόνι μιας McLaren», είπε ο Αμερικανός.

Ready to paint the grid papaya, McLaren? 👀



Our fans cannot wait to see what you've been cooking.#WEC #McLaren @McLarenF1 pic.twitter.com/CYt8JvPbjC