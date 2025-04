Η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε την είσοδό της στην κορυφαία κατηγορία Hypercar του WEC από το 2027, με στόχο την κατάκτηση των 24 Ωρών Λε Μαν.

Η McLaren Racing ανακοίνωσε επίσημα την είσοδό της στην κατηγορία Hypercar του WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) από τη σεζόν 2027. Έτσι, έπειτα από χρόνια προετοιμασίας και ανάλυση της κατάστασης στο χώρο της κορυφαίας κατηγορίας αγώνων αντοχής, η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε πως θα δοκιμάσει την τύχη της ώστε να διεκδικήσει εκ νέου νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η ανακοίνωση επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία έγινε 30 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική της νίκη στο θρυλικό αγώνα. Πίσω στο 1995 είχε πάρει τη νίκη με τη θρυλική McLaren F1.

McLaren has today announced that it will enter the Hypercar class of the FIA World Endurance Championship and the 24 Hours of Le Mans in 2027.#WEC #McLaren @McLarenF1 @fia @24hoursoflemans pic.twitter.com/THh25Jp5eS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 10, 2025

Η McLaren στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, μίλησε για τη νέα αγωνιστική περιπέτεια της ομάδας του και είπε: «Επιστρέφουμε στο WEC και θα αγωνιστούμε για τη νίκη στην κατηγορία Hypercar από το 2027. Πριν από 30 χρόνια κερδίσαμε στο ντεμπούτο μας στο Λε Μαν με ένα αυτοκίνητο που θεωρητικά δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Αυτό μας έκανε τη μοναδική ομάδα στην ιστορία που έχει κατακτήσει το Triple Crown: To GP Μονακό, τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις και το Λε Μαν. Θέλουμε να κυνηγήσουμε και τους τρεις την ίδια χρονιά. Θα τα πούμε στην πίστα.»

Η McLaren συμμετέχει ήδη στην κατηγορία LMGT3 του WEC μέσω της συνεργασίας της με την United Autosports, αλλά αυτή η νέα κίνηση φέρνει την ομάδα στο προσκήνιο της κορυφαίας κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta η United Autosports βρίσκεται στην pole position για να αναλάβει το πρόγραμμα Hypercar της McLaren, πέρα από αυτό στην LMGT3. Επιπλέον, η βρετανική ομάδα επέλεξε τη δημιουργία LMDh πρωτότυπου αγωνιστικού και η εταιρία που θα προμηθεύσει το σασί θα είναι η Dallara.

Έτσι, η McLaren πέρα από τη Formula 1 και το Indycar, θα εντάξει και το WEC στο portfolio της. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση να διεκδικεί τη νίκη στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού κάθε χρόνο Στο Triple Crown περιλαμβάνονται οι εξής αγώνες: Οι 24 Ώρες Λε Μαν, το GP Μονακό και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις.

The words which have thrilled thousands of motorsport fans this morning 🥹



MCLAREN ARE BACK! 🧡 #WEC #McLaren @ZBrownCEO pic.twitter.com/lUxU9qDV6g — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 10, 2025

To WEC υποψήφιο για καλύτερο πρωτάθλημα στο motorsport

Αν και η McLaren δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το σχεδιασμό του Hypercar και τη σύνθεση των οδηγών της, η εμπλοκή της στην κορυφαία κατηγορία του WEC αναμένεται να προσθέσει δυναμισμό και έντονο ανταγωνισμό απέναντι σε ισχυρά ονόματα όπως η Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, BMW, Alpine, Aston Martin και Cadillac. Από το 2026 θα προστεθεί στη λίστα συμμετοχών η Genesis και το 2027 μαζί με τη McLaren θα εισέλθει στην κατηγορία Hypercar η Ford.

Η παρουσία της McLaren στο Le Mans 2027 έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με αυτή την εξέλιξη οι αγώνες αντοχής αναμένεται να γίνουν το κορυφαίο θέαμα σε τέσσερις τροχούς στον πλανήτη.