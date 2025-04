Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον πέμπτο αγώνα του στο 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Χερέθ της Ισπανίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 25-27 Απριλίου στην πίστα της Χερέθ.

Η διαδρομή εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1987 και έχει γίνει έκτοτε αναπόσπαστο κομμάτι του. Πρόκειται για μια από τις πιο θεαματικές για αγώνες μοτοσικλέτας και στο παρελθόν έχουμε δει εντυπωσιακές μονομαχίες. Η Χερέθ έχει μήκος 4,42 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 607 μέτρα.

.@MotoGP arrives in Europe for the #SpanishGP at Jerez — Round 5 of the season! A well-known but technical circuit for @Michelin, which puts MICHELIN Power tires under constant stress.



But first, relive the best moments from 2024 and discover key insights into tire demands. pic.twitter.com/xmG8zjtNv6