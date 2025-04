Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing δεν πτοείται από τις κακές του εμφανίσεις στα τελευταία Grand Prix και έχει απόλυτη πίστη στον εαυτό του.

Η φετινή αγωνιστική σεζόν του Λάντο Νόρις έχει δύο όψεις. Η μία είναι η απόδοσή του στην Αυστραλία και η άλλη είναι η απόδοσή του στους τέσσερις αγώνες που ακολούθησαν. Μία σειρά από λάθη έχει φέρει τον Βρετανό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται για την ώρα στη σκιά του teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

Μετά τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας, ο Νόρις παραδέχθηκε πως τα λάθη του έχουν κοστίσει σημαντικά όμως δεν ήταν το μοναδικό πράγμα που ανέφερε. Βασιζόμενος στην απόδοσή του ο οδηγός της McLaren είπε πως πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος οδηγός στο τωρινό grid της Formula 1.

«Δεν εκπλήσσομαι λόγω των λαθών που έχω κάνει τα τελευταία Σάββατα. Οι Κυριακές μου είναι αρκετά καλές, η ταχύτητα είναι εκεί. Νιώθω πως είμαι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, αλλά κάνω τη ζωή μου πιο δύσκολη τα Σάββατα. Αν δουλέψω πάνω σε αυτό, είμαι σίγουρος ότι μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουν», ανέφερε ο Νόρις.

Fastest lap to cap off a great drive from LN4 👏#McLaren pic.twitter.com/0bMqwqEstZ