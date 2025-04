Στην αυστριακή ομάδα αισιοδοξούν πως σύντομα θα έχουν την ταχύτητα να κερδίζουν στα ίσα τα πορτοκαλί μονοθέσια.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες στη Red Bull Racing πιστεύουν πως θα είναι σε θέση να έχουν το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Η αυστριακή ομάδα ξεκίνησε έχοντας μειονέκτημα έναντι της McLaren, η οποία έχει κερδίσει 4 από τους 5 αγώνες της σεζόν.

Παρά το μειονέκτημα, στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως σύντομα θα αντιστραφεί η κατάσταση.

Selecting some of our favourite photos from Jeddah 📸 #F1 || #SaudiArabianGP pic.twitter.com/n76AewD9nA

Μετά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, όρισε τον αγώνα στον οποίο η ομάδα του θα είναι σε θέση να κερδίσει στα ίσα της McLaren.

«Πιστεύω ότι μέχρι την Ίμολα θα έχουμε την ταχύτητα να ξεπεράσουμε τη McLaren. Εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας», είπε ο Αυστριακός.

Για την ώρα, η βρετανική ομάδα έχει το πλεονέκτημα, όμως για τον Μάρκο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην πρόκληση: «Η McLaren έχει κάνει σημαντική πρόοδο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση. Η συνεχής εξέλιξη είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας».

Μπορεί η Red Bull Racing να μην είναι η κυρίαρχη δύναμη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ωστόσο έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο το μονοθέσιό της. Η RB21 έχει ορισμένα πολύ δυνατά σημεία τα οποία έγιναν διακριτά στα Grand Prix Ιαπωνίας και Σαουδικής Αραβίας. Ο Μαξ Φερστάπεν το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και πήρε μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Σε αγώνες όπως της Κίνας και του Μπαχρέιν, που η RB21 δεν βολεύτηκε όπως άλλα μονοθέσια, δεν μπόρεσε να ανέβει στο βάθρο.

Έτσι, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι μόλις 12 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας της F1, Όσκαρ Πιάστρι.

Max Verstappen stormed to pole at the Jeddah Corniche Circuit 😮‍💨



Ride onboard to experience his @pirellisport pole position lap for yourself! 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/hr5mau2RPH