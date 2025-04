Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren επιβεβαίωσε ότι ήταν το φαβορί στην Τζέντα και πήρε τη νίκη μπροστά από τον πολύ δυνατό Μαξ Φερστάπεν και τον απρόσμενα γρήγορο Σαρλ Λεκλέρ.

Το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο πέμπτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ξεκίνησε επεισοδιακά αλλά εξελίχθηκε σε έναν -όχι εύκολο- μονόλογο του Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ο οποίος πήρε την τρίτη φετινή του νίκη και την πρωτοπορία στη βαθμολογία των οδηγών. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος επέστρεψε στο βάθρο μετά το «διάλειμμα» του Μπαχρέιν. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εντυπωσιακός Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, τερματίζοντας στην 3η θέση.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆



The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H April 20, 2025

Η πρώτη στροφή έκρινε τη νίκη

Η νίκη στην Τζέντα κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό λίγο μετά την εκκίνηση, όταν ο Πιάστρι και ο poleman Φερστάπεν «στριμώστηκαν» στην πρώτη στροφή και ο Ολλανδός βγήκε εκτός πίστας, «έκοψε» τη στροφή και επέστρεψε μπροστά από τον Αυστραλό. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι απέκτησε πλεονέκτημα με αυτήν του την κίνηση και του έδωσαν ποινή 5 δευτερολέπτων, την οποία εξέτισε στο πρώτο pit stop του. Έτσι, ο Πιάστρι βρέθηκε στην πρώτη θέση, την οποία δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει μέχρι το τέλος.

Ο Φερστάπεν ωστόσο έμοιαζε αναγεννημένος μέσα στην RB21 και είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό, δείχνοντας ότι χωρίς την ποινή ίσως είχε δυνατότητες να διεκδικήσει τη νίκη. Ήταν μια πολύ ενθαρρυντική εμφάνιση για τον πρωταθλητή, που κοίταξε στα μάτια τις McLaren, ωστόσο, από τη στιγμή που βρέθηκε 2ος γνώριζε ότι οι πιθανότητές του για τη νίκη ήταν πολύ περιορισμένες και δεν είχε λόγο να πιέσει.

Εντυπωσιακός Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ και η Scuderia Ferrari έκαναν πάρα πολύ καλό αγώνα, έχοντας πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, εξαιρετική διαχείριση ελαστικών και πολύ καλή στρατηγική, που έφερε τον Μονεγάσκο στο βάθρο, σε έναν αγώνα που δεν ήταν καθόλου δεδομένο.

LAP 38/50



Leclerc passes Russell for P3 and is on for his first podium of the season! 👊#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/OmnAHClccY — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren χρησιμοποίησε ταχύτητα και στρατηγική για να «εξαφανίσει» το μειονέκτημα της εκκίνησης από τη 10η θέση και να τερματίσει τελικά στην 4η, που αν ο αγώνας είχε λίγους γύρους ακόμα θα μπορούσε ίσως να είναι και 3η. Ωστόσο, το καταστροφικό Σάββατο του κόστισε την ευκαιρία για κάτι καλύτερο και ταυτόχρονα την πρωτοπορία στη βαθμολογία.

Αξιόπιστη Mercedes

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε έναν από τους σταθερούς και αλάνθαστους αγώνες που μας έχει συνηθίσει φέτος, αλλά απλώς δεν είχε τρόπο να αμυνθεί στον Λεκλέρ, όταν ο οδηγός της Ferrari έφτασε πίσω του με πολύ πιο φρέσκα ελαστικά. Ομοίως, δεν μπορούσε να αμυνθεί στον Νόρις, που επίσης είχε φρεσκότερα -και μαλακότερα- ελαστικά, και τελικά η 5η θέση ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Κίμι Αντονέλι με την άλλη Mercedes είχε έναν σχετικά ήσυχο αγώνα και πήρε την 6η θέση, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον, που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα της Ferrari με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Λεκλέρ και «αρκέστηκε» στην 7η θέση.

Η συνεργασία δίνει βαθμούς

Τη βαθμολογούμενη 10άδα συμπλήρωσαν οι Σάινθ, Άλμπον και Χατζάρ, με τους οδηγούς της Williams να συνεργάζονται αρμονικά (Ο Σάινθ έδινε DRS στον Άλμπον για να αμύνεται) και τον ρούκι της Racing Bulls να είναι γρήγορος αλλά να μην έχει τρόπο να περάσει.

Ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της McLaren, ιδιαίτερα στον αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δίνει σαφή ψυχολογική ώθηση σε Red Bull και Ferrari, που σε πολλά σημεία του αγώνα έδειξαν ταχύτητα και αγωνιστική «εξυπνάδα».

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: McLaren