Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έπειτα από έναν κακό αγώνα στους δρόμους της Τζέντα.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η φετινή σεζόν του Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari. Έπειτα από τη νίκη στο σπριντ της Κίνας ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει «χαθεί» στα προβλήματα της Ferrari τα οποία δεν μπορεί να λύσει.

Στους τελευταίους αγώνες έχει παραδεχθεί πως δοκιμάζει πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις σε αντίθεση με τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, που έχει βρει ένα καλό set-up, όμως ο ίδιος δεν μπορεί να βρει λύσεις. Αυτό φάνηκε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, στο οποίο τερμάτισε στην 7η θέση, πίσω από τις Mercedes των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

More points in the bag 💪 Continuing to push pic.twitter.com/4UKXqgGeb5