Σαν Σήμερα: Η Mercedes ανακοίνωσε την επιστροφή της στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και στα γεγονότα. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του.

Ημέρα δίχως αγώνες γίνεται; Κι όμως. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπήρξαν πολύ σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα και φτάνει μέχρι και το τέλος της πρώτης δεκαετίας της τωρινής χιλιετίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1892, γεννήθηκε ένας από τους πρώτους θρύλους των αγώνων ταχύτητας, ο Τάζιο Νουβολάρι. Ο Ιταλός γνωστός ως ο «οδηγός που νίκησε τους Ναζί», αρχικά ξεκίνησε στους αγώνες μοτοσικλετών και ύστερα έστρεψε την προσοχή του στους τέσσερις τροχούς. Κέρδισε σε 24 Grand Prix πριν και μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και, το 1932, κατέκτησε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μεταξύ των διακρίσεών του περιλαμβάνονται επιτυχή περάσματα από τους αγώνες του Mille Miglia και Targa Florio, καθώς και από τις 24 Ώρες Λε Μαν. Το 1953 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 60 ετών.

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο επιτυχημένος επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός ξεκίνησε την καριέρα του ως οδηγός αγώνων, ωστόσο το ταλέντο του, του επέφερε ένα βαθμό σε δύο σεζόν στη Formula 3000 τη διετία 1997-1998. Έπειτα στράφηκε στη διαχείριση ομάδων και το 2005 ανέλαβε τα ηνία της Red Bull Racing ως επικεφαλής σε ηλικία 32 ετών. Μέχρι σήμερα μετρά 7 πρωταθλήματα οδηγών και 6 κατασκευαστών στην πλούσια καριέρα του με τους «ταύρους».

Σαν σήμερα το 1997, η ιστορική ομάδα της Ligier άλλαξε σελίδα, καθώς εξαγοράστηκε από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Αλέν Προστ. Ο Γάλλος την αγόρασε από τον Φλάβιο Μπριατόρε και την μετονόμασε σε Prost Grand Prix. Μετά από 4 σεζόν γεμάτες σκαμπανεβάσματα, η χρηματοδότηση στέρεψε και η ομάδα εξαφανίστηκε στις αρχές του 2002, με τα συνολικά χρέη της να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Σαν σήμερα το 2009, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την εξαγορά της Brawn GP από τον Ρος Μπρον, με την πρόθεση να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Formula 1 της επόμενης χρονιάς. Η κίνηση αυτή άλλαξε τα δεδομένα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τη γερμανική ομάδα να κάνει αμέσως αίσθηση με την πρόσληψη του Μίκαελ Σουμάχερ ως έναν εκ των οδηγών της. Έκτοτε, η Mercedes έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες, κερδίζοντας 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα οδηγών και 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών.

