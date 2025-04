Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν σύντομος στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως δεν ήταν χαρούμενος με την ποινή του.

Το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ενδεχομένως να ξεκίνησε και να τελείωσε στην εκκίνηση για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός επέλεξε να κόψει τις στροφές ένα και δύο για να κρατήσει την πρωτοπορία από τον Όσκαρ Πιάστρι, κάτι που του επέφερε ποινή 5 δευτερολέπτων.

Στη μοναδική αλλαγή ελαστικών που έκανε, ο Ολλανδός έχασε την πρώτη θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα για 2,8 δευτερόλεπτα. Ο οδηγός της Red Bull Racing τερμάτισε 2ος κι έμεινε κοντά στην πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Good points and good pace tonight 👏



An unfortunate ending for Yuki on lap one, onto Miami in two weeks ⏭️



Result 🏁 PIA, Max P2 🏆, LEC, NOR, RUS, ANT, HAM, SAI, ALB, HAD.#F1 || #SaudiArabianGP pic.twitter.com/pjHYiTLcmR