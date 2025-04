H αυστριακή ομάδα έφθασε τις 105 pole positions στη Formula 1, μετά τη νίκη του Φερστάπεν στις κατατακτήριες του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Σε μία συγκλονιστική μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Όσκαρ Πιάστρι, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Ήταν η 105η pole για την ομάδα της Red Bull Racing στη Formula 1, εκ των οποίων ο Ολλανδός έχει τις 42. Πρώτος στη σχετική λίστα μεταξύ των οδηγών της αυστριακής ομάδας είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 57.

Η Red Bull ξεπέρασε έτσι τις 104 pole που έχει ο πιο πετυχημένος οδηγός στην ιστορία του θεσμού, Λούις Χάμιλτον.

