H σύγκριση των γύρων του Μαξ Φερστάπεν και του Όσκαρ Πιάστρι με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Φαβορί για τη νίκη στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας φαντάζουν πλέον οι Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing και ο Αυστραλός της McLaren θα εκκινήσουν από την πρώτη σειρά του grid, τη στιγμή που ο Λάντο Νόρις - μετά το λάθος που έκανε - θα βρίσκεται στη 10η θέση.

Ο χρόνος του Φερστάπεν (1:27.294) που αποτελεί νέο ρεκόρ πίστας στη Τζέντα, ήταν κατά μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου καλύτερος από τον αντίστοιχο του Πιάστρι.

Στο ακόλουθο βίντεο της F1 βλέπουμε τη σύγκριση των δύο γύρων, με την τεχνική του ghost car comparison!

Verstappen 🆚 Piastri ⚔️



Watch how Max and Oscar's qualifying laps stack up with our ghost car comparison! 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/V5LBaDUNEA