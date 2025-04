Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Τζέντα για το πέμπτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ο πέμπτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο σιρκουί πόλης της Τζέντα θα έχει διάρκεια 50 γύρους.

It's RACE DAY! 💪



The scene is set for Sunday in Saudi Arabia 👊 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/t3McxCSDnw — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Η μάχη για τη νίκη θα είναι συναρπαστική

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε τη δεύτερη φετινή του pole position. Δίπλα του θα έχει τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ο οποίος θέλει να πάρει την πρωτοπορία στη βαθμολογία οδηγών.

"The car really came alive in the night" 👏@Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix 🥇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Πίσω τους θα είναι οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari. Αμφότεροι θέλουν μία θέση στο βάθρο και θα κάνουν τα πάντα να εκμεταλλευτούν λάθος των δύο πρώτων. Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης θα είναι οι Κίμι Αντονέλι με Mercedes και Κάρλος Σάινθ με Williams, οι οποίοι θα δώσουν σκληρές μάχες με το υπόλοιπο grid. Ο Λιούις Χάμιλτον ηγείται της τέταρτης σειράς της εκκίνησης και δίπλα του θα είναι ο Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη RB21.

📻 "Really good job"



Carlos Sainz will be hopeful to carry this momentum into the Grand Prix 👊#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/72fNpBmkRe — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Ο Νόρις ετοιμάζεται για προσπεράσματα

Ο Πιέρ Γκασλί θα εκκινήσει 9ος με την Alpine και δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren. O Βρετανός έκανε λάθος στο Q3 και είχε ατύχημα στις μπαριέρες της Τζέντα, κάτι που έχει θέσει σε κίνδυνο την πρωτοπορία του στη βαθμολογία οδηγών.

Όλη η δράση του GP Σ. Αραβίας στο gMotion

Το Grand Prix Σ. Αραβίας είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 19:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.



Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com