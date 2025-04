Με δραματικό τρόπο, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole στην Τζέντα, αφήνοντας πίσω του τον Πιάστρι για μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας, του 5ου φετινού αγώνα της Formula 1, ήταν ένα θρίλερ στους δρόμους της Τζέντα με χάπι εντ τελικά για τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής στα τελευταία δευτερόλεπτα κατάφερε να κινηθεί κατά μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και να πάρει τη 2η φετινή του pole position. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε καλή προσπάθεια και ήταν 3ος. Μεγάλος χαμένος ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε έξοδο στο Q3 και θα εκκινήσει από τη 10η θέση.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨



What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb April 19, 2025

Q1

Από την αρχή των κατατακτήριων δοκιμών στην Τζέντα, οι McLaren ήθελαν να στείλουν το μήνυμα, αλλά ο Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του Q1 και τους έδωσε κάτι να ανησυχούν για τη συνέχεια. Διαφορετική ήταν η εικόνα για τη Ferrari και ιδιαίτερα για τον Χάμιλτον, που αναγκάστηκε να κάνει έναν «απρογραμμάτιστο» γρήγορο γύρο στα τελευταία δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει έκπληξη, και τον Λεκλέρ μόλις στη 13η θέση.

Max Verstappen goes fastest in Q1 as Pierre Gasly just touches the infamous final corner barrier! 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Iihv55OFsB April 19, 2025

Παρά τις υψηλές ταχύτητες και την εγγύτητα των τσιμεντένιων τοίχων, δεν υπήρξαν έξοδοι και ατυχήματα για να διακόψουν τη διαδικασία και οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Στρολ, Ντούχαν, Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Μπορτολέτο.

Q2

Η εικόνα που σχηματίστηκε στο πρώτο σκέλος συνεχίστηκε και στο δεύτερο, με την τετράδα των Νόρις, Πιάστρι, Φερστάπεν και Ράσελ να έχει ξεχωρίσει. Αυτοί οι τέσσερις ήταν οι μοναδικοί που χρησιμοποίησαν μόνο ένα σετ φρέσκων ελαστικών στο Q1, ενώ όλοι οι υπόλοιποι χρειάστηκαν και δεύτερο.

Heading out for the final runs of Q2 💨



We're about to see who will progress into the top ten shootout, with Norris currently P1#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/YjyJifZb20 — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Η είσοδος στην τελική 10άδα κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Λούις Χάμιλτον να είναι ο τελευταίος που κατάφερε να περάσει για μόλις 7 χιλιοστά. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Άλμπον, Λόσον, Αλόνσο, Χατζάρ και Μπέρμαν.

Q3

Η μεγάλη μάχη των McLaren που περιμέναμε στο Q3 δεν έγινε τελικά, γιατί στα πρώτα λεπτά, την ώρα που ο Πιαστρι ολοκλήρωνε τον πρώτο γρήγορο γύρο του, ο Λάντο Νόρις έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του περνώντας πάνω από ένα κερμπ και χτύπησε με δύναμη στον τοίχο.

Το αποτέλεσμα ήταν η προσωρινή διακοπή με κόκκινη σημαία αλλά, κυρίως, το γεγονός ότι ο Νόρις θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τη 10η θέση, αφού δεν είχε προλάβει να χρονομετρηθεί.

Όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε απέμεναν περίπου 8 λεπτά, αλλά όλα κρίθηκαν στο τελευταίο. Οι διεκδικητές της pole έδωσαν τα πάντα στην τελευταία τους γρήγορη προσπάθεια με φρέσκα ελαστικά. Οι Φερστάπεν, Ράσελ και Πιάστρι πέρασαν διαδοχικά από την πρώτη θέση αλλά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν που μίλησε τελευταίος και πήρε την pole με διαφορά μόλις 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Ο Πιάστρι θα βρίσκεται δίπλα στον Ολλανδό στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, παίρνοντας την 3η θέση, ενώ ο Ράσελ ήταν 3ος και ο Λεκλέρ 4ος. Ακολούθησαν οι Αντονέλι, Σάινθ, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Γκασλί και Νόρις (χωρίς χρόνο).

Η εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής στην Τζέντα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδας.



Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool