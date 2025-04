Συγκλονιστική αναμένεται η μάχη στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, που μάλλον θα φέρει αλλαγή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το λάθος του Λάντο Νόρις στις κατατακτήριες δοκιμές δημιουργεί νέα δεδομένα στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα εκκινήσει από τη 10η θέση του grid, κάτι που ίσως τον ρίξει από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Νόρις έχει διαφορά 3 βαθμών από τον teammate του Όσκαρ Πιάστρι και οκτώ βαθμών από τον κάτοχο της pole position, Μαξ Φερστάπεν.

