Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes αναφέρθηκε σε ένα ακόμη εξαιρετικό αποτέλεσμα που πήρε σε κατατακτήριες δοκιμές, το οποίο τον χρήζει φαβορί για να ανέβει στο βάθρο των νικητών.

Με άκρως θετικό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας για τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG πήρε την 3η θέση στο Q3 και άντλησε το μέγιστο από το μονοθέσιό του.

Μετά το τέλος της μάχης για την pole position ο Βρετανός παραδέχθηκε πως δεν περίμενε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα: «Για να είμαι ειλικρινής θα συμβιβαζόμουν με μία 3η θέση αν μου το λέγατε νωρίτερα. Ήμουν πολύ χαρούμενος με τον γύρο μου αλλά όταν είδα τη διαφορά σκέφτηκα τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως, πήραμε το μέγιστο σήμερα. Γνωρίζουμε πως σε τέτοιες πίστες υψηλής ταχύτητας δεν έχουμε την ταχύτητα της McLaren. O Μαξ έκανε και πάλι πολύ καλή δουλειά, οπότε μπράβο του».

That’s P3 for George and a strong lap for Kimi who qualifies P5 in Jeddah 🏁



Tomorrow we go racing in Saudi Arabia ➡️ pic.twitter.com/AR91vmiEjL