Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την επίτευξη της pole position στο σιρκουί της Τζέντα.

Έξι ημέρες μετά την κάκιστη εμφάνιση στο Μπαχρέιν, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ο Ολλανδός με μία εξαιρετική προσπάθεια στο τέλος του Q3 κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και να σπάσει το δικό του ρεκόρ πίστας από το 2024.

Μετά το πέρας της μάχης για την pole position o Φερστάπεν αναφέρθηκε στο γύρο που τον έφερε στην κορυφή της κατάταξης: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν περίμενα να είμαι στην pole position μετά το FP3 και το πώς εξελίχθηκε το FP3. Το μονοθέσιο ζωντάνεψε τη νύχτα, κάναμε μερικές τελικές αλλαγές και ήταν πολύ ευχάριστο στην οδήγηση. Ένιωσα την πρόσφυση. Οι κατατακτήριες δοκιμές εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες με τους τοίχους να είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ απολαυστικές οι κατατακτήριες δοκιμές. Το να είσαι 1ος είναι η καλύτερη θέση για τον αυριανό αγώνα. Αύριο θα είναι δύσκολο να κρατήσω τους άλλους πίσω μου, όμως θα προσπαθήσω».

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨 What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb

Όσον αφορά το Grand Prix της Κυριακής, ο Φερστάπεν πιστεύει πως η McLaren έχει συνολικά καλύτερο μονοθέσιο, όμως σε αντίθεση με το Μπαχρέιν, είναι πολύ χαρούμενος με τη συμπεριφορά της RB21 στην Τζέντα.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Για την ώρα είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε πολύ καλές κατατακτήριες δοκιμές. Το μονοθέσιο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε στο Μπαχρέιν φυσικά. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο», είπε.

The final 5️⃣ minutes of Q3 is here



Verstappen goes P1 with a 1:27.559, which is one thousandth ahead of Piastri in P2! 🤏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/x4W5FNmU4e