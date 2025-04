Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι αισιόδοξος πως η McLaren θα διατηρήσει ισότητα στις φετινές αναβαθμίσεις ανάμεσα σε εκείνον και τον Λάντο Νόρις.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 μας έχει δείξει πως οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren Racing θα είναι οι δύο από τους τρεις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Η βρετανική ομάδα βρίσκεται σε μία πολύ διαφορετική θέση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό αλλάζει και τη δυναμική στο εσωτερικό της ομάδας του Ουόκινγκ και οι απαιτήσεις από τους οδηγούς της έχουν ανέβει.

See you on Saturday, team 🧡#McLaren | #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Jz1NgB2Pjg