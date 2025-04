O Πιέρ Γκασλί της Alpine ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης της Τζέντα.

H πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Ο πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στο σιρκουί πόλης της Τζέντα, το οποίο πάντα κρύβει πολλές εκπλήξεις και συναρπαστικά αγωνιστικά τριήμερα.

H Alpine στην κορυφή της κατάταξης

Ταχύτερος στο FP1 του GP Σαουδικής Αραβίας ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine. O Γάλλος με τη μαλακή γόμα ελαστικών εντυπωσίασε με την ταχύτητά του και έγραψε το 1:29,239 και πήρε την 1η θέση. Είναι πολύ πιθανό ο οδηγός της Alpine να έκανε μία πραγματική προσομοίωση κατατακτηρίων σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος ήταν στην κορυφή της κατάταξης για το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Εν τέλει έμεινε μόλις 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Γκασλί. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε την 3η θέση όντας 0,070 δλ μακριά από την κορυφή. Τέταρτος ήταν ο νικητής του Μπαχρέιν, Όσκαρ Πιάστρι.

Sparks from Lando! ✨



We can't wait to see the night-time running later on 🙌#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/M77efrapVz — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Η Williams ταχύτερη από τη Red Bull

Στην 5η θέση της κατάταξης ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, o οποίος έδειξε να βολεύεται αμέσως σε μία πίστα που στη θεωρία ευνοεί το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας. Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε τη Mercedes στην 6η θέση, με τον Βρετανό να βελτιώνει ελάχιστα από τη μεσαία στη μαλακή γόμα ελαστικών.

Ο Κάρλος Σάινθ με το δεύτερο μονοθέσιο της Williams ήταν στην 7η θέση, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον που είχε πολλά παράπονα για έλλειψη πρόσφυσης με την SF-25 του.

A small moment early on in the session for Lewis Hamilton 😬



But he gathers it up and continues on with his run plan 👌#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0jGOktPMP2 — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Στις θέσεις 9 και 10 βρέθηκαν οι οδηγοί της Red Bull Racing Μαξ Φερστάπεν και Γιούκι Τσουνόντα. Ο Ολλανδός ήταν 0,579 δλ πίσω από τον Γκασλί, όμως οι χρόνοι δεν ήταν απαραίτητα ο στόχος τους στο FP1. Η αυστριακή ομάδα ήταν η πρώτη που έκανε γύρους με πολλά καύσιμα για να συγκεντρώσει δεδομένα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Απόψε στις 20:00 ώρα Ελλάδος ακολουθεί η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών, η οποία έχει διάρκεια επίσης μία ώρα. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα και κατατακτήριων δοκιμών.

📻 "I don't know what happened there"



A sizeable lock-up, and slight brush of the wall, for Ollie Bearman! 😳#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QMYgnAxl4s — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Αποτελέσματα FP1 GP Σαουδικής Αραβίας

Φωτογραφίες: AlpineF1/X