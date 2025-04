O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κλήθηκε αρκετές φορές να απαντήσει στις φήμες περί αποχώρησής του από τη Red Bull Racing.

Ο βαθμολογικός πίνακας στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 δεν αποτυπώνει την κατάσταση στο εσωτερικό της Red Bull Racing. Ο Μαξ Φερστάπεν απέχει μόλις 8 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, όμως γνωρίζει ότι αν διατηρηθεί η χαώδης απόσταση ανάμεσα στην ομάδα του και την McLaren δεν θα έχει καμία ελπίδα να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Οι φήμες περί αποχώρησης του Ολλανδού από την αυστριακή ομάδα στο τέλος της φετινής σεζόν «φούντωσαν» μετά την αρνητική απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull Racing στο Μπαχρέιν. Στη συνέντευξη Τύπου πριν το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο Φερστάπεν δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για το μέλλον του στους «ταύρους».

«Είμαι χαρούμενος στη Red Bull, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση του μονοθεσίου μας. Συζητήσαμε σχετικά τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα, προσπαθούμε όλοι να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι σε σχέση με το Μπαχρέιν», δήλωσε ο Ολλανδός.

Ο σχολιαστής του Sky Sports, Ντέιβιντ Κροφτ, ζήτησε από τον τετράκις πρωταθλητή να ξεκαθαρίσει αν σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Red Bull, για να λάβει την εξής απάντηση: «Όχι, επικεντρώσου στο σχολιασμό και εγώ θα επικεντρωθώ στην οδήγηση. Έτσι δεν θα χρειάζεται να σκέφτεσαι άλλα σενάρια».

