Η αυστριακή ομάδα είχε έναν πολύ κακό αγώνα στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, με τα προβλήματα να αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Η Red Bull Racing συγκάλεσε επείγουσα τεχνική συνάντηση μετά τη μέτρια εμφάνιση στο Grand Prix του Μπαχρέιν, την οποία πηγές εντός της ομάδας χαρακτήρισαν «απαράδεκτη». Η εμφάνιση αυτή σήμανε συναγερμό στο Μίλτον Κινς, καθώς το μονοθέσιο RB21 παρουσίασε απρόσμενα αδύναμη απόδοση σε πίστα όπου παραδοσιακά κυριαρχεί.

O Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 6η θέση κάνοντας μάλιστα προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο, όμως ο Ολλανδός είχε κακό ρυθμό όλο το τριήμερο. Ο Γιούκι Τσουνόντα τερμάτισε 9ος και πήρε 2 βαθμούς για την αυστριακή ομάδα, δίνοντας μάχες με μονοθέσια του midfield σε όλο τον αγώνα.

