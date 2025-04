H Σαουδική Αραβία θέλει να δείξει - χωρίς μεγάλη επιτυχία - ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες.

Με ένα νέας σχεδίασης κράνος θα αγωνιστεί ο Φερνάντο Αλόνσο στο προσεχές Grand Prix Σαουδικής Αραβίας (18-20 Απριλίου). Η σαουδαραβική εταιρεία πετρελαιοειδών Aramco (είναι μεγάλος χορηγός της Aston Martin F1) διοργάνωσε διαγωνισμό για το κράνος του Ισπανού οδηγού.

Νικήτρια αναδείχθηκε η σχεδιάστρια Σάρα Τουρκεστάνι, η οποία παρέδωσε το κράνος στον Αλόνσο. Είδαμε όμως μόνο τα μάτια της, καθώς όλο το υπόλοιπο πρόσωπο και σώμα καλυπτόταν από την μπούρκα!

Fernando unveils a special helmet for the #SaudArabianGP with @aramco, designed by a female Saudi artist.



Selected from a nationwide creative competition inspired by the Kingdom's rich heritage, the design is a celebration of tradition, talent, and the next generation. pic.twitter.com/N6VHtCNiwH