Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ανησυχεί για το επίπεδο ισορροπίας της RB21, καθώς υπάρχουν φόβοι πως είναι χειρότερη από το μονοθέσιο του 2024.

Ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόδοση της Red Bull RB21 στο Grand Prix Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι το νέο μονοθέσιο ήταν λιγότερο αποτελεσματικό από την RB20 του 2024 στην ίδια πίστα. Ο Ολλανδός είχε ένα πολύ κακό αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα του Σακχίρ, στην οποία τερμάτισε τον αγώνα της Κυριακής στην 6η θέση.

Για τον αγώνα του στο Μπαχρέιν ο Φερστάπεν έμοιαζε χαμένος στα προβλήματά του και δεν είχε εξήγηση για το τι πήγε στραβά: «Απλώς νιώθω ότι είμαστε ακόμη πιο αδύναμοι φέτος όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών. Αυτό κάνει την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη. Πέρυσι δεν ήμασταν τόσο κακοί εδώ. Φυσικά οι αντίπαλοι έχουν βελτιωθεί, αλλά νιώθω πως είχαμε ένα χειρότερο τριήμερο σε σχέση με πέρυσι. Είναι λίγο περίεργο».

Η Red Bull Racing αντιμετώπισε πληθώρα προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου στην πίστα του Σακχίρ. Η τραχιά άσφαλτος επιδείνωσε την έλλειψη ισορροπίας στο μονοθέσιο του Ολλανδού, ενώ οι δυσκολίες με τα ελαστικά ανάγκασαν τον Φερστάπεν να διαχειριστεί προσεκτικά τον ρυθμό του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Όταν δεν έχεις την κατάλληλη ισορροπία στο μονοθέσιο και χάνεις σε διαχείριση ελαστικών ή όταν είσαι χειρότερος σε αυτό το κομμάτι από άλλες ομάδες, τότε σε αυτή την πίστα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα», πρόσθεσε ο Ολλανδός.

Πέρα από τις τεχνικές αδυναμίες, ο Φερστάπεν επηρεάστηκε και από δύο σημαντικά λάθη στα pit-stops. Στο πρώτο, υπήρξε καθυστέρηση λόγω προβλήματος με τον σηματοδότη, ενώ στο δεύτερο ένα πρόβλημα με το εμπρός δεξί ελαστικό του κόστισε ακόμη περισσότερο χρόνο.

«Αυτά ήταν εκνευριστικά, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι αλλού. Ο ρυθμός, η ισορροπία και η διαχείριση των ελαστικών είναι αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε. Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μου», ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

