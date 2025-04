Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μπορεί ο Λούις Χάμιλτον να ψηφίστηκε ως «Driver of the Day» στο Grand Prix Μπαχρέιν, όμως η 5η θέση δεν μπορεί να αφήνει ικανοποιημένο τον Βρετανό οδηγό της Scuderia Ferrari.

O επτάκις πρωταθλητής αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν της Formula 1 είναι οι εμφανίσεις στις κατατακτήριες δοκιμές, που τον υποχρεώνουν να εκκινεί στους αγώνες μακριά από τις πρώτες θέσεις του grid.

«Θέλω να απολογηθώ για το γεγονός ότι η απόδοση στις κατατακτήριες δεν είναι η αναμενόμενη μέχρι τώρα φέτος. Προσπαθώ όμως σκληρά με τα μέλη της ομάδας για να ξεπεράσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω», ανέφερε στο μήνυμά του προς τους φίλους της Ferrari. «Υπάρχουν αρκετά θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε από μία μέρα σαν αυτή. Χτίζω την αυτοπεποίθηση που νιώθω με το μονοθέσιο, το μεσαίο stint ήταν φανταστικό».

A strong race for @LewisHamilton and plenty to build on ahead of Jeddah pic.twitter.com/Xsdd1u0hwW

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 13, 2025

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, την Κυριακή του Πάσχα (20/4, 8 μ.μ.).

Photo Credits: Scuderia Ferrari/X