Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του στο Σακχίρ ήταν ο οδηγός της Mercedes, καθώς ανέβηκε για τρίτη φορά στο βάθρο στο 2025.

Το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του πραγματοποιεί ο Τζορτζ Ράσελ στο 2025. Ο οδηγός της Mercedes κατέκτησε τη 2η θέση στο Grand Prix Μπαχρέιν δίνοντας εξαιρετική μάχη για να κρατήσει πίσω του τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Το έργο του δεν ήταν εύκολο μιας και έπρεπε να διαχειριστεί ορισμένα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στο μονοθέσιό του στους τελευταίους γύρους, όπως και τη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν μάλιστα το συμβάν χρήσης DRS σε σημείο που δεν επιτρεπόταν, όμως δεν του έδωσαν ποινή.

George takes P2, Kimi just misses out on the points in P11. A wild night in the Bahrain desert 🏜️ pic.twitter.com/56d1ZRc0rx