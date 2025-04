O 23χρονος Κρασώνης επικράτησε στην πίστα της Βαλένθια, τόσο στον αγώνα OPEN όσο και στον EuroNASCAR PRO.

Εντυπωσιακό ήταν το Σαββατοκύριακο για τον Θωμά Κρασώνη στη Βαλένθια. Ο 23χρονος Έλληνας οδηγός πανηγύρισε δύο νίκες στο NASCAR Euro Series, επικρατώντας τόσο στην κατηγορία OPEN το Σάββατο όσο και στην EuroNASCAR PRO την Κυριακή, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο.

Yesterday the first win in OPEN and today a dominant race to the victory lane in EuroNASCAR PRO for Thomas Krasonis 💪



🧑‍🎨 @dpflug_ pic.twitter.com/AJjHOHLsiO