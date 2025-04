Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 πιστεύει πως μπορεί να δώσει μάχη με τον οδηγό της McLaren για τη νίκη στον αγώνα του Σακχίρ.

Έχοντας ένα εξαιρετικό μονοθέσιο στα χέρια του, ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να πάρει τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μπαχρέιν. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes δεν κατάφερε να κερδίσει τον poleman, Όσκα Πιάστρι της McLaren, όμως πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την εξέλιξη του τριημέρου.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Ράσελ παραδέχθηκε πως δεν περίμενε η διαφορά του από το ταχύτερο μονοθέσιο της McLaren να είναι μόλις 0,168 δευτερόλεπτα.

WHAT A LAP!!! GEORGE QUALIFIES P2 FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX!! pic.twitter.com/F0Tp8b6qn3

Ο οδηγός της Mercedes περίμενε μία διαφορά μεγαλύτερη από μισό δευτερόλεπτο: «Εάν κάποιος μου έλεγε πως θα ήμουν εντός μισού δευτερολέπτου από τις McLaren θα το δεχόμουν φυσικά. Περίμενα να παλεύω για την 3η θέση και η 2η είναι ένα μπόνους. Συγχαρητήρια στον Όσκαρ, έκανε πολύ καλή δουλειά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος τώρα για αύριο».

O Ράσελ εξήγησε πώς η W16 βρήκε ρυθμό στις κατατακτήριες δοκιμές και κατάφερε να πάρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, μιας και ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, ήταν 4ος: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Η βελτίωση που κάναμε αφού έπεσε ο ήλιος και η θερμοκρασία πίστας ήταν μεγάλη. Στο FP3 όταν “έβραζε” η πίστα η McLaren ήταν πολύ μπροστά και τώρα όπως εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές γίναμε ολοένα και ταχύτεροι. Είναι φοβερή η 2η θέση για αύριο και ρεαλιστικά μπορώ να παλέψω με τον Όσκαρ».

What a night for the Team 👊 George and Kimi qualify P2 and P4 for the Bahrain GP! pic.twitter.com/aFvPwomzUG