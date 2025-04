Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μπαχρέιν διακόπηκαν προσωρινά λόγω της σφοδρής εξόδου του οδηγού της Haas.

Το ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών του Μπαχρέιν ήταν καλό για τον Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος πέρασε με άνεση από το Q1 στο Q2, τη στιγμή που ο ομόσταβλός του, Όλι Μπέρμαν, δεν τα κατάφερε.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, καθώς στα πρώτα λεπτά του Q2 ο Γάλλος οδηγός είχε μια έξοδο με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και το μονοθέσιο της Haas χτύπησε στις μπαριέρες. Η εμφάνιση της κόκκινης σημαίας ήταν αναπόφευκτη και η διαδικασία διακόπηκε για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Ο ίδιος ο Οκόν -ευτυχώς- βγήκε ανέπαφος από το κατεστραμμένο μονοθέσιο και θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 15η θέση.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw