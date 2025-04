Ο Ισπανός της Ducati έκανε το 4/4 στις κατατακτήριες και εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη θέση, μπροστά από τους Α. Μάρκεθ και Κουαρταραρό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ, του τέταρτου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, εξελίχθηκαν για άλλη μία φορά σε «αδελφική» κόντρα. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Lenovo πήρε την pole position και συνεχίζει να είναι ο μοναδικός που τα έχει καταφέρει φέτος, με τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati να είναι δεύτερος. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος πήρε την 3η θέση και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για πρώτη φορά μετά το 2022.

Q1

Το «μεγαλύτερο» όνομα που έπαιρνε μέρος στο Q1 ήταν ασφαλώς ο πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, ο οποίος όμως τρέχει μόλις για πρώτη φορά φέτος σε αγωνιστικό 3ήμερο, μετά τον τραυματισμό του πριν αρχίσει η σεζόν. Αναμενόμενα, ο Ισπανός δεν βρίσκεται σε κορυφαία κατάσταση σωματικά και σίγουρα δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με τη νέα του μοτοσικλέτα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαρτίν διεκδίκησε με αξιώσεις μία από τις δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούν στο Q2. Ωστόσο, ο Ισπανός περιορίστηκε στην 4η θέση και θα εκκινήσει τους αγώνες από τη 14η. Οι δύο αναβάτες που κατάφεραν να προχωρήσουν στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ήταν ο εντυπωσιακός Άι Ογκούρα με την Aprilia της Tackhouse και ο Άλεξ Ρινς με τη Yamaha.

Q2

Με βάση όσα είδαμε στις ελεύθερες δοκιμές, το Q2 στη Λουσέιλ και η μάχη για την pole position αναμένονταν ιδιαίτερα συναρπαστικά. Ο Μαρκ Μάρκεθ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια και πλησιάζοντας το ρεκόρ πίστας.

Η πρώτη προσπάθεια ήταν καλή για τους Άλεξ Μάρκεθ, Μορμπιντέλι και Κουαρταραρό, που ακολούθησαν στις θέσεις 2, 3 και 4 αντίστοιχα, αλλά όχι για το Πέκο Μπανάια, ο οποίος έμεινε μόλις στην 9η θέση και πολύ μακριά από την κορυφή.

Disaster for @PeccoBagnaia 😱 He crashes out at T4 at a crucial time 💥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/81J1GPB37Z — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 12, 2025

Έτσι, όλα θα κρίνονταν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών. Όχι για τον Μπανάια, όμως, που είχε πτώση και δεν μπόρεσε να βελτιώσει το χρόνο του. Στα λίγα λεπτά μέχρι το τέλος των κατατακτήριων από την πρώτη θέση πέρασαν διαδοχικά -και προσωρινά- οι Φάμπιο Κουαρταρρό και Άλεξ Μάρκεθ, προτού εγκατασταθεί εκεί με μεγαλοπρέπεια ο Μαρκ Μάρκεθ, συντρίβοντας ταυτόχρονα το ρεκόρ πίστας.

Ο «μεγάλος» Μάρκεθ πήρε την pole position, συνεχίζοντας το φετινό του σερί, και δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Άλεξ Μάρκεθ στη 2η θέση και τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην 3η. Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο. Βινιάλες, Ζαρκό, Αλντεγκέρ, Ρινς. Ογκούρα, Μπανάια (στην 11η θέση) και Ακόστα.

Ο Αγώνας Σπριντ που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1

Φωτογραφίες: Ducati