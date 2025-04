Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα στο 2025 έπειτα από τους πολλαπλούς τραυματισμούς που υπέστη το χειμώνα.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Χόρχε Μαρτίν, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο επερχόμενο Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 11-13 Απριλίου. Πρόκειται για την πρώτη φετινή του εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο μετά από τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν 2025.

Ο Ισπανός αναβάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών, υποφέροντας από κάταγμα στον αριστερό καρπό και κάταγμα στη φτέρνα, τα οποία απαιτούσαν χειρουργική επέμβαση. Η αποκατάσταση κράτησε περισσότερο από το αναμενόμενο, ωστόσο ο ίδιος είναι πλέον αρκετά έτοιμος για να επιστρέψει.

📢 @88jorgemartin will travel to Doha to race at the #QatarGP, after he receives the OK from the doctors at Thursday's medical check 📢#MotoGP pic.twitter.com/hk6SxyUhHL