Προβληματισμός επικρατεί στην ιταλική ομάδα σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει στην εξέλιξη της SF-25.

Στο επερχόμενο Grand Prix Μπαχρέιν το τριήμερο 11-13 Απριλίου η Scuderia Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεών στο 2025. Η ιταλική ομάδα δεν έχει κάνει το ξεκίνημα που θα ήθελε στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και ψάχνει τρόπους να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.

Στην Αυστραλία η στρατηγική την οδήγησε σε ένα κακό αποτέλεσμα, ενώ στην Κίνα, πέρα από τη νίκη στο σπριντ δια χειρός Λιούις Χάμιλτον, αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα. Στην Ιαπωνία πήρε τις θέσεις 4 και 7 στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση.

Yesterday’s grid pics did not disappoint 👌 pic.twitter.com/ywhkCZHYy6

Η αναβάθμιση που είναι προγραμματισμένη για το Μπαχρέιν είναι ένα νέο δάπεδο για την SF-25. Όμως, το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι πως εν τέλει μπορεί να μην αγωνιστεί η Ferrari με το νέο πάτωμα στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τη gazzetta dello sport, το αεροδυναμικό τμήμα της Ferrari είναι αισιόδοξο πως το νέο δάπεδο θα καταφέρει να βελτιώσει την απόδοση της SF-25 και θα την κάνει ακόμη ταχύτερη. Ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, Φρεντ Βασέρ, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Λοΐκ Σερά, πιστεύουν πως πρέπει να περιμένουν να λυθούν τα προβλήματα ισορροπίας του μονοθεσίου πριν παρουσιάσουν αναβαθμίσεις.

A moment of appreciation for the SF-25 in Suzuka 😍 pic.twitter.com/cuEQSPEeGw

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα το νέο δάπεδο είναι ένα μέρος ενός μεγάλου πακέτου που θα ολοκληρωθεί σε δύο αγώνες και συγκεκριμένα στο GP Μαϊάμι. Η απόφαση για το αν θα παρουσιαστεί το νέο δάπεδο στο Μπαχρέιν θα παρθεί στις 10 Μαρτίου και πιθανότατα θα το έχουν μαζί τους στο Σακχίρ.

Σύμφωνα με την Corriere dello sport, ο Σαρλ Λεκλέρ μετά το τέλος του αγώνα της Σουζούκα, ενημέρωσε τη Ferrari σχετικά με τη δυσαρέσκειά του για το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Μονεγάσκος γνωστοποίησε στους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας που θα ακολουθήσει δική του κατεύθυνση στο στήσιμο του μονοθεσίου και δεν θα κινηθεί στα μέτρα της ομάδας, όπως ο Λιούις Χάμιλτον.

Our leading points scorer 👑@Charles_Leclerc has now scored the most points for Scuderia Ferrari HP 👏 pic.twitter.com/PZXGUulyjF