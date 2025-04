Ο Ολλανδός παραδέχεται την υπεροχή της McLaren και εξηγεί γιατί η νίκη στη Σουζούκα ήταν αποτέλεσμα της δικής του απόδοσης.

Μπορεί να κατέκτησε μια εντυπωσιακή pole position και να μετέτρεψε τη νίκη στην Ιαπωνία σε προσωπικό θρίαμβο, όμως ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει καμία αμφιβολία για το ποια είναι η ταχύτερη ομάδα αυτήν τη στιγμή στη Formula 1: η McLaren. Μάλιστα, ο Ολλανδός δεν δίστασε να ρίξει τη χαρακτηριστική του «σπόντα», λέγοντας πως αν οδηγούσε το μονοθέσιό τους, δεν θα τον έβλελαν καν.

Ο πρωταθλητής παραδέχτηκε πως δεν περίμενε με τίποτα αυτή τη νίκη. «Όταν ήρθα εδώ, δεν περίμενα καθόλου να κερδίσω – και μετά την Παρασκευή, ούτε για αστείο», δήλωσε στο Viaplay. «Η pole ήταν το πιο σημαντικό πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η McLaren ήταν ταχύτερη, αλλά δεν κατάφερε να μπει στο DRS για να με απειλήσει».

