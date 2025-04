Ο Φερστάπεν οδήγησε σαν πρωταθλητής - όχι σαν φαβορί

Η νίκη του Φερστάπεν στο Σουζούκα ήρθε από τον ίδιο. Όχι από την Red Bull. Και η McLaren φάνηκε να το αποδέχεται χωρίς να παλέψει.

Υπάρχουν νίκες που κατακτώνται χάρη στην υπεροχή του μονοθεσίου. Υπάρχουν άλλες που κερδίζονται με στρατηγική. Κι υπάρχουν και εκείνες που φέρουν αποκλειστικά την υπογραφή του οδηγού. Η επικράτηση του Μαξ Φερστάπεν στην Ιαπωνία ανήκει χωρίς αμφιβολία στην τρίτη κατηγορία.

Οι βάσεις μπήκαν το Σάββατο, με μια pole position που δεν ήταν αυτονόητη. Στον αγώνα, ο Φερστάπεν δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Ούτε ένα. Ακόμη και στη μοναδική στιγμή έντασης -όταν βγήκε από τα pits δίπλα στον Νόρις και δεν του παραχώρησε ούτε εκατοστό- έδειξε ότι δεν έχει χάσει ούτε ίχνος από το ένστικτο του μαχητή. Όσο κι αν το 2025 δεν είναι η χρονιά της Red Bull (μέχρι στιγμής), ο Φερστάπεν υπενθύμισε ότι παραμένει ο πιο ολοκληρωμένος οδηγός του grid.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Ιαπωνίας

Απέναντί του, η McLaren έμοιαζε να μην ενδιαφέρεται πραγματικά για τη νίκη. Μπορεί να φανεί υπερβολικό, αλλά όλα δείχνουν πως προτίμησε να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των δύο οδηγών της, παρά να δοκιμάσει μια κίνηση που ενδεχομένως να έφερνε το κάτι παραπάνω. Ο Όσκαρ Πιάστρι έδειχνε ταχύτερος από τον Λάντο Νόρις στο τελευταίο stint και πίστευε ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Η McLaren όμως δεν το επέτρεψε, παρότι η αλλαγή θέσεων δεν θα είχε κανένα βαθμολογικό κόστος για την ομάδα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο πλάνο, όχι στο ρίσκο της στιγμής.

Η Ferrari, από την άλλη, ήταν άχρωμη, άγευστη, άοσμη – κι αυτό είναι μάλλον καλό. Μετά την απογοήτευση της Κίνας, η σταθερότητα που έδειξε στην Ιαπωνία είναι ένα βήμα μπροστά. Ο Σαρλ Λεκλέρ εξασφάλισε μια αξιοπρεπή 4η θέση που δεν ήταν δεδομένη, ενώ ο Λούις Χάμιλτον -με αντίθετη στρατηγική που μάλλον δεν έκανε τη διαφορά- κέρδισε μία θέση. Δεν υπήρξαν λάθη, δεν υπήρξε λάμψη – αλλά υπήρξε μια αίσθηση συνέπειας που μετά την Κίνα ήταν παραπάνω από απαραίτητη.

The chequered flag falls in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/4k2tc0qslJ

Ο Κίμι Αντονέλι άφησε για πρώτη φορά πραγματικό αποτύπωμα σε Grand Prix. Με στρατηγική διαφορετική από το υπόλοιπο grid, βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή του αγώνα – κι έγινε, έστω και συμπτωματικά, ο νεότερος οδηγός που ηγήθηκε GP. Δεν είναι η επίδοση που τον ξεχώρισε, αλλά ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον αγώνα. Αρχίζει να φαίνεται γιατί θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του.

Kimi's reaction to the two F1 records he broke today 😁 pic.twitter.com/xREsCkovdL