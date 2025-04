O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έκανε σημαντικές αποκαλύψεις που δημιουργούν πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των προβλημάτων της Ferrari.

Έναν ακόμη δύσκολο αγώνα είχε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είδε τις δυνατότητές του στο Grand Prix Ιαπωνίας να περιορίζονται το Σάββατο με την 8η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα τερμάτισε μόλις 7ος.

Ο ρυθμός του Χάμιλτον ήταν κακός, κάτι το οποίο περίμενε μετά τις αλλαγές στο στήσιμο της SF-25 που έκανε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως ο διπλός αποκλεισμός της Κίνας έκανε τους μηχανικούς της Ferrari πολύ πιο συντηρητικούς στην προσέγγισή τους.

Μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας, ο Χάμιλτον προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη, λέγοντας πως ένα πρόβλημα, γνωστό στην ιταλική ομάδα, έχει ως αποτέλεσμα η SF-25 του να μην λειτουργεί στο 100% όπως του Σαρλ Λεκλέρ: «Γενικά το μονοθέσιό μου υστερεί σε απόδοση συγκριτικά με τα άλλα μονοθέσια που ήταν μπροστά μου. Ελπίζω πραγματικά ότι στον επόμενο αγώνα θα δούμε κάποιες θετικές αλλαγές, γιατί στους πρώτους τρεις υπήρχε μια μικρή ανισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές του γκαράζ όσον αφορά κάποια εξαρτήματα του μονοθεσίου».

Ο Βρετανός εξήγησε πως το δικό του μονοθέσιο δεν λειτουργεί σωστά όπως του Λεκλέρ: «Από τη δική μου πλευρά, υπήρχε κάτι που δεν λειτούργησε, οπότε είναι ανακουφιστικό να ξέρω ότι, με τα δεδομένα που είχα, αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσα να πετύχω. Έχω ένα πρόβλημα με το δάπεδο, το οποίο υπάρχει από το ξεκίνημα της σεζόν. Με το πρόβλημα που έχω χάνω πάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου».

Taking the positives into the next two weeks 👊 pic.twitter.com/xTzK5ccDY3

Ο Χάμιλτον τόνισε πως η Ferrari έχει μπροστά της σημαντικό έργο για να καλύψει τη διαφορά με τους πρωτοπόρους:

«Θα έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να βρεθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι, προς το παρόν, είμαστε ξεκάθαρα η τέταρτη ταχύτερη ομάδα και είμαστε αρκετά πίσω από τους υπόλοιπους σε απόδοση και κάθετη δύναμη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε για να κλείσουμε την ψαλίδα. Θα εξελίξουμε σταδιακά με το μονοθέσιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα παρουσιάσουν οι άλλες ομάδες τις αναβαθμίσεις τους μέσα στη σεζόν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να πλησιάσουμε τις κορυφαίες ομάδες, που αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα τριών ή τεσσάρων δεκάτων του δευτερολέπτων. Είναι ξεκάθαρο ότι μας περιμένει σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα», είπε.

Lap 21/53: The pit stop window is open and a few cars have pitted in the top 10, which moves us up the order@Charles_Leclerc - P3 🟡@LewisHamilton - P5 ⚪️ pic.twitter.com/U411g2InBO